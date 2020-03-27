港鐵職員遭針筒插頸案　警拘2男1女

本月7日下午5時許，港鐵葵芳站有一名女子以長者八達通拍卡入閘，被3名港鐵職員截查，其後有一名疑為被截查女子的男性友人上前旁聽，突然，另有一名男子手持約13厘米長的針筒，插向其中一名港鐵職員後頸位置，施襲者及兩名男女立即跳閘離去。該名受傷港鐵職員被送院治理，後頸有紅點及感到疼痛，確實傷勢有待醫療報告。

經深入調查後，新界南總區刑事部探員於今晨(27日)展開行動，分別在葵涌、將軍澳及秀茂坪拘捕2男1女，涉嫌「傷人」，亦檢獲被捕人士犯案時身穿的衣物。涉施襲的男子35歲，報稱無業，於葵涌被捕，另外兩名被捕人士為一名22歲女子，報稱售貨員，以及一名23歲任職速遞員的男子，2人分別在將軍澳及秀茂坪被捕。

據悉，施襲男子疑因不滿港鐵職員進行查票行動，因而隨身攜帶一支針筒，當遇到有人被職員截查時，便上前進行施襲。警方經調查後，懷疑施襲男子由附近另一個港鐵站購買單程票入閘，不排除在手機應用程式Telegram上得知葵芳站有人被截查，遂前往該站襲擊職員。受傷港鐵職員沒有受嚴重傷害，針筒沒有深入刺入體內，惟針筒事後交由政府化驗所進行化驗，暫未知針筒內會否有其他雜質。

警方指出，干犯「傷人」罪最高刑罰為監禁3年，惟因案情嚴重，警方不排除會控告更嚴重的罪名。警方提醒，市民應遵守香港鐵路條例乘搭港鐵，包括繳付足夠車資、不要跳閘及不要妨礙列車正常運作等。另在盜竊條例中，亦有一條不付款而離去罪，警方在不同案例中，會考慮以其他罪名加以檢控違例人士。