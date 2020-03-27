港鐵漠視社會訴求拒減價 議員諷機制「只加不減」

有政黨到港鐵總部請願促請港鐵減價。(林穎嫺攝)

新冠肺炎疫情重挫本地經濟，事故頻生的港鐵漠視社會大眾訴求，堅拒減價。有政黨今午(27日)到港鐵總部請願，直斥港鐵宣布加價令市民大跌眼鏡，促請港鐵減價30%和推出更多優惠，與市民共度時艱。

議員柯創盛、陳恒鑌聯同多名區議員，下午到港鐵位於九龍灣的總部請願，要求港鐵減價，以及加強防疫，包括研究強制乘客佩戴口罩。

身兼立法會交通事務委員會主席的陳恒鑌指，港鐵昨日(26日)公布決定，令所有人跌眼鏡，大失所望。他指，暫緩加價僅因為市民收入下降，而要啟動封頂機制，擔心「下年可能加得比以前仲甘」，要求港鐵分3年減價30%，今年至少要減10%。

他又批評，港鐵只參考截至去年12月的數據，惟疫情下本地經濟蕭條，各方面數字均大幅下滑，許多人面臨失業，認為港鐵有必要負上社會責任，與市民共度時艱。他續指，政府作為港鐵大股東，沒理由容許港鐵維持票價。

柯創盛表示，港鐵昨日推出的優惠僅屬小恩小惠，形容是「未到肉」，減幅未能獲市民接受，又指「可加可減」機制是市民的救命藥，惟港鐵一直以來只加不減，要求港鐵在當前疫情下檢討票價。

據悉，港鐵昨日公布按照「可加可減」機制，計算出今年的票價加幅為2.55%，高於去年第4季全港家庭月入中位數變動-2.48%，觸發封頂機制。港鐵隨即「出口術」指，會凍結票價至明年中，但會在隨後兩年追加車費，換言之，港鐵明年有機會加價2次。