逾60%市民不滿政府抗疫手法　81%支持全面封關

新冠肺炎疫情肆虐，本港近期多宗確診個案大多為外地輸入，為遏止疫情擴散，政府在周三(25日)凌晨開始，拒絕所有非香港居民由海外國家乘搭飛機入境本港。香港民意研究所今午(27日)公布調查結果，發現多達81%的受訪者支持政府全面封關，超過6成人不滿意政府處理疫情的手法。

調查於上周四(19日)下午3時至昨日(26日)下午3時進行，在香港市民代表組群和香港市民自結組群訪問了1087和11,014人。結果顯示，兩個組群同樣有八成一人贊成政府應全面封關，以及所有由內地、澳門、台灣入境人士，不論是否香港居民，均需強制檢疫14天；亦有60%和69%市民不滿意政府應對疫情的表現。

針對市民憂慮可能感染新冠肺炎的問題，分別有71%和78%人嘗試預計自己有機會在未來1個月「中招」。對於政府將會修例禁止全港持有酒牌的食肆、酒吧和會所售賣及供應酒類飲品，則分別有39%和34%的受訪者支持，反對則有35%和39%，反映支持和反對是「一半半」。

截至昨日下午3時正，調查發現全港市民的整體平均口罩儲備為57.3日，較上一次減少了1.2日，儲備最多的灣仔區錄得60.6日，最少為的離島區則錄得54.1日。