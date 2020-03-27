清明紙紮防疫品最搶手　店東：生意急跌50%慘過沙士

下周六(4月4日)便是清明節，以往孝子賢孫都會提早購買祭品拜祭先人，惟今年受新冠肺炎疫情影響，市民減少出行、拜山，紙紮舖生意急跌30%至50%！有紙紮舖東主表示，以往清明不少港人都會往內地拜山，但今年因要檢疫隔離，紛紛取消，生意比2003年的沙士更差；亦有市民因應疫情為先人購入防疫用品，令紙紮保健品和藥油十分搶手。

「俊城行」老闆杜先生表示，當年沙士疫情期不算長，今次疫情則是世界性，對清明銷情大受打擊。他舉例指，以往有不少顧客都會在香港買好祭品返回內地祭祖，今年因入境限制，一來一回都要隔離檢疫14天，故不打算拜山，引致生意大受影響。

他又稱，以往全家上山祭祖，通常逗留時間較長，有團聚意味，故買的祭品亦較多，惟今年因怕受感染，市民希望「拜完即撤」，故買的祭品亦較少，現時平均1人買200港元至300港元左右。

至於今年紙紮產品方面，杜稱首次推出紙紮榴槤，又稱中國人以食為主，紙紮食品會較好賣，亦設有最新款紙紮iPhone。他稱，一些紙紮保健品、藥油亦因疫情而較多人買，但往年較為熱賣的紙紮劏房，今年相對銷情冷淡。

「寶泰行」老闆關先生亦表示，自己開舖近30年，從未見清明市道比今年更差，普遍生意額下跌50%，「今年真係最大風浪」。關無奈表示，以往清明節前一星期會較忙，惟今年「拍晒烏蠅」，坦言未知疫情何時過去，不知重陽能否好些。

關又稱，今年特別設計了紙紮咖啡機、紅酒、啤酒及戈爾夫球裝備等，但在今年市道下全部都不好賣。問及為何不推出紙紮口罩，關笑稱紙紮口罩比真口罩更貴，故不推介孝子賢孫訂做，相信陰間亦是「一罩難求」。