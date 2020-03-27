3.7%失業率未計無薪假開工不足　議員：就業逆境史無前例

受反修例風波及新冠肺炎接連打擊，本地失業率攀升至3.7%，換言之，即有接近13萬人失業。有政黨指數據未能反映無薪假及開工不足的情況，批評港府的紓困措施忽略僱員失業或開工不足的針對性措施，包括推行「先津貼、後培訓」措施、並立即開設防疫抗疫短期職位及推出失業補助計劃，協助失業人士渡過難關。

議員鄭泳舜表示，港府早前將「特別愛增值」培訓計劃的津貼額，由4000港元增至5800港元，惟疫情令培訓班全面停頓，要求港府改善。鄭又指，本地失業率急升，但數據未能反映無薪假及開工不足情況，面對史無前例的就業逆境，應急市民所急，要求港府成立「逆境失業援助金」及「檢疫或缺勤津貼」、向職津住戶發放一次性津貼、以及改善「特別愛增值」培訓計劃，讓學員「先津貼、後培訓」盡快領取現金津貼，並鼓勵培訓機構改以視像教學。

何女士工作的酒店於今年1月結業，表示「好多酒店又唔請人」，1家4口開支全靠於酒店廚房工作的丈夫。惟丈夫現時亦放無薪假，「屋企由本身有2份工變到得返0.5份」，直言負擔不起家庭開支。

兼職酒樓樓面的劉女士則表示，疫情開始後便逐漸失去工作，其後曾於另一間酒樓覓得工作，惟「做咗幾日就執笠」，至今失業1個月。劉又指丈夫身體抱恙無法工作，加上家中有小朋友，失去工作後財政壓力大增，冀港府作出支援。