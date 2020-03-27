企業因疫情進行聯合採購　競委會指符公眾利益不違法

新冠肺炎疫情下，全球抗疫物資供應緊張，聯合採購是控制價格上漲的方法，但或會觸犯《競爭條例》，競爭事務委員會今日(27日)發公告，指企業面對疫情而進行的短暫合作，包括聯合採購、聯合生產協議、與銷售相關的聯營或交換資料，若切實為應對疫情，並符合公衆利益，該行爲則不會觸犯《條例》。

競委會公告指，《競爭條例》在疫情期間如常生效，但明白到某些行業的企業，在這段期間或有需要短暫地加強彼此間的合作，競委會將會務實處理相關情況。競委會舉例，如聯合採購行爲，若參與聯合採購的有關各方在相關產品或服務的下游市場沒有市場權勢，則其聯合採購的行為一般不會引起「第一行為守則」下的競爭疑慮。

至於聯合生產協議，若聯合生產協議有助參與協議的各方能生產憑各自的客觀條件均不能獨力生產的產品，則該協議不大可能違反《條例》；另外，假如銷售相關聯營對某參與方能進入其無法獨力進入的市場來說，在客觀上是必需的，則該聯營也不會引起競爭上的問題；而在「第一行為守則」下，企業可就各事宜共享資料而無損競爭，例如互相交流最佳做法、或交換公開可得的資料。

有意做短暫合作的企業可主動聯絡競委會，商討《條例》如何應用於其建議的安排上。競委會警告，會繼續保持警覺，防止企業利用疫情從事不當的合謀行為或其他反競爭行為，以保障消費者。