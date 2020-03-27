政府禁4人以上在公眾地方聚集 關閉戲院等娛樂場所

政府今日(27日)舉行記者會交代最新抗疫措施，行政長官林鄭月娥宣布，通過修例禁止4人以上在公眾地方的群眾聚集，後天(29日)凌晨起實施。至於限制餐飲業務和部分場所的措施，則會更早在明日晚上6時實施。

政府表示，行政會議今日通過兩條規例。第一是禁止超過4個人在公眾場所聚集，二是管制餐飲業務及管制部分場所營運。在禁止4人聚集的規例上，部分情況將獲豁免，例如婚禮、喪禮、工作間的聚集；履行政府功能；法庭、立法會、區議會程序等。

至於限制餐飲業的措施，會明日(28日)傍晚6時起生效，將對食肆實施6項限制，包括客人數量限於座位半數或以下，每張枱限坐4人，枱與枱之間要保持1.5米距離。客人進入食肆必須戴口罩及量體溫，食肆要預備搓手液。

另外，遊戲機中心、浴室、健身中心、戲院等公共娛樂場所，以及桌球室、保齡球場及溜冰場等遊樂場所關閉，措施維持兩周。Party Room等出租娛樂場所亦要暫時關閉。

政府表示以上預計維持14日，並表示知道措施會打擊生意，令有關商戶雪上加霜，亦會影響打工仔收入，強調政府會提供財政支援，為保障員工，會要求商戶不裁員才可申請有關支援。

此外，政府亦會着手準備第二輪防疫抗疫基金，要求各局長今周聯絡業界，了解有關需要。至於政府日前建議限制持有酒牌食肆或酒吧賣酒的建議，特首表示，經過各界討論後，她認為禁酒並非對症下藥，應要減少人群聚集及聚餐。

食物及衞生局局長陳肇始表示，本月19日起為抵港但無病徵人士作病毒測試；25日凌晨零時起，為英國及歐洲其他國家抵港人士提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測；26日起在亞洲國際博覽館設立臨時樣本採集中心，加快為海外抵港人士收集樣本以進行病毒檢測。由本月19至26日期間，在機場共派出5673支樣本瓶，收回2804支樣本瓶，26個樣本呈陽性，即約每100名沒有病徵人士之中就有1名檢測後呈陽性。

當局將由兩方面進一步加強措施，第一、擴大監察範圍，要求所有抵港但無病徵人士在機場取樣本瓶，乘坐專車到臨時採集中心採集樣本，當場交回衞生署人員，之後可返回寓所進行14日的家居隔離；或返回寓所自行採集樣本，再交由家人交還。第二、增加樣本收集點，並會研究其他收集樣本的方法。第三、研究所有抵港人士在指定時間之內提交樣本，以便盡早測試。