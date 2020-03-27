駿洋邨商場因檢疫用途開業無期　房委會允商舖中標者撤標書

房委會上月把火炭駿洋邨和商場交政府作檢疫用途，由於疫情發展，該會指，現階段未能確定駿洋邨預計入伙日期，及停止檢疫中心及復修工程所需時間，故容許駿洋邨商場商舖中標者選擇撤回標書，期限前撤回標書將獲全數退還按金。該會難估計安排對財政的影響，主要視乎撤回標書數目，及重新出租的間和結果。

駿洋邨有5座住宅大廈共提供4846個公屋單位，並附設一個商場，而商場設17個零售商舖和一個整體承租街市。承租各間商舖和整體承租街市的標書已獲房委會接納，待房委會通知入伙安排後便可簽訂租約。不過，目前形勢並不明朗及情況特殊，房委會認為中標者撤回標書屬合理做法，下月底或五月初為止的一個月內回覆決定，如指定期限後撤回將不會獲發還按金。該會將因應駿洋邨居民入伙時間適時安排招標，重租商舖。

此外，政府早前一度打算以粉嶺暉明邨作為檢疫中心，惟該邨隨即遭到嚴重破壞而作罷。暉明邨有2座住宅大廈共952個公屋單位，並設有一個舖位。房委會1月已就出租該舖位安排招標，但因該邨需一段長時間做復修工程，現階段無法確定預計入伙日期，已取消招標，稍後再作招標，配合暉明邨公屋居民入伙。