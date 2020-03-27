疫情愈趨嚴峻　中大及演藝學院即日起關閉校園

新冠肺炎疫情愈演愈烈，香港中文大學和香港演藝學院今日(27日)先後宣布關閉校園，以進一步減少社交接觸，防範疫情在校園內爆發。

中大在社交網站發文指，鑒於新冠肺炎疫情趨於嚴峻，決定即日起關閉校園內所有體育及公共設施，包括學生宿舍及教職員宿舍的康樂設施及公共休息室，直至另行通知。大學圖書館亦會暫停開放，只有李炳醫學圖書館及大學圖書館進學園部分地方不受影響，惟只限中大學生及教職員出入，屆時亦不會有職員當值。期間，圖書館會為中大學生及教職員提供取書服務，以支援教學與學習。

中大健康促進及防護委員會亦建議，師生在校園內的餐廳及食堂用膳時，採取適當預防措施，保持與其他顧客之間的距離，及避免面對面進食，以減低病毒傳播風險。對於部分需要保持開放以維持基本服務的設施，大學將採取所有切實可行的預防措施，以防止冠狀病毒傳播。

此外，演藝學院亦表示，關閉灣仔本部及伯大尼古蹟校園至5月31日，學院將繼續網上教學，並延至5月15日，期望可於6月1日起恢復面授教學及以實踐為本的教學活動，而下學期將順延至8月底，並於10月5日開始新學年。