警方找到77人違反檢疫令　考慮作出控告

違反檢疫令的人數愈來愈多，保安局局長李家超表示，本月19日至26日違反檢疫令的人數達77人，其中40人是由市民舉報，例如親人、途人或保安員等，有關人士已被送往檢疫中心。警方會就有關案件，會交予衞生署諮詢律政司意見，考慮是否作出控告。李批評違反檢疫令人士非常不負任。

此外，李家超表示，港府早前實施多項限制入境措施，包括限制非香港居民乘飛機入境，成功限制入境人數。自本月25日起，入境香港的人數呈大幅下降，其中機場非香港人入境人數於本月24日仍有925人入境，但25日和26日就分別跌至164人和132人，跌幅達82%和86%。

港珠澳大橋的非港人入境數目，就由本月24日的989人，下跌至25至26日26人和31人，兩日跌幅均逾90%。至於深圳灣非港人入境數目，則由本月24日329人，下跌至25至26日的138人和124人，兩日跌幅均達60%。

至於入境香港的整體人士，於本月24日達14700多人，而25和26日則有5297人和4458人，當中有9成為港人。