政Whats噏：容海恩政路茫茫　寄情地區工作做通廁達人

政黨與黨員之間有磨擦時有發生，但曾經自詡同新民黨關係好到似「親生女」嘅該黨議員容海恩（Eunice），呢排同黨之間嘅關係就鬧到好僵，早前嬲豬個黨對佢唔公平，親生女都不及街外人，又話自己對黨嘅忠誠度好高，就算無功都有勞，依家被人用完即棄嘅感覺確係唔好受。面對政路茫茫，Eunice除咗全力照顧小朋友外，亦寄情地區工作，仲化身「通廁達人」，莫非通廁所好過同個黨溝通？

雖然政途出現暗湧，但入得政圈都預咗荊棘滿途、雲譎波詭，前路茫茫嘅Eunice近期就寄情社區工作，參加「護老防疫大行動」，落手落腳幫班獨居或空巢老人清潔屋企。Eunice話，全港市民面對新冠肺炎疫情陰霾，都加強注意家居清潔同衞生，不過班基層老人家要打理屋企，可能就無咁方便喇，所以佢都呼籲有心有力嘅後生仔，得閒要多啲關心長者。佢咁講法，唔知係咪暗示嗰位「無服務過新界東」嘅後生仔應該幫吓手呢？

講到清潔家居，Eunice就自爆係「通廁達人」，仲話身邊好多朋友廁所塞咗搞唔掂，都會搵佢幫手咁話。Eunice話，佢平時都有做家務，雖然屋企有請工人姐姐，但有時見到地方污糟，姐姐又忙過唔過嚟，佢都會自己落手落腳清潔。佢話平時通廁所多數都喺清番啲頭髮、紙巾之類出嚟，但有次試過通咗塊衛生巾出嚟添，真係千奇百趣，唔通佢乜都丟落廁所嘅？唔怪得個廁所塞爆喇。

至於Eunice嗰手通廁絕技，原來係來自佢媽媽嘅真傳，話說細個時，Eunice媽媽都着重佢自理能力嘅教育。Eunice仲話由細到大都好鍾意洗廁所，話喺因為廁所清理前後差別好大，覺得咁樣好有成功感喎。如果佢阿姐、黨主席葉劉淑儀屋企個廁所塞咗，唔知Eunice會唔會上門幫手通吓呢？話唔定呢個「通廁內交」可以令雙方冰釋前嫌呢！