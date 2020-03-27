食肆枱與枱須隔1.5米　細舖：等於搬出馬路

港府今日(27日）傍晚公布最新防疫措施，要求食肆座位減半、枱與枱之間要保持1.5米距離。有店舖面積小的食肆痛斥措施「離地」，認爲舖面空間狹小根本無法實行枱與枱之間保持1.5米距離的要求，已作停業的最壞打算。香港餐飲聯業協會亦指新措施對生意好的食肆會有影響，冀政府增加對業界的援助。

在觀塘經營茶餐廳的伍先生批評新措施「離地」，直斥根本無辦法執行。他指，餐廳屬於小本經營，舖面連廚房只有300平方呎，全店只有10張枱，容納20人。他形容若在狹小店舖裏要滿足枱與枱之間要保持1.5米距離，則等於將枱搬出馬路，根本無法實行。他又批評政府未有為受影響食肆作出補償，坦言最壊打算惟有暫停營業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新措施對部分仍有六、七成生意的食肆會有影響，但對於生意額已大減，只有2、3張枱食客的食肆則可行，影響不大。他指業界不可單從經濟角度看，亦要負社會責任，配合政府防疫政策。

他相信政府在第二輪抗疫基金中會加大力度為業界提供更多援助，希望增加援助金額增加及為中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」由200萬港元增至600萬港元。他指大部分婚宴已改期或減少酒席數目，婚宴可考慮減少每枱人數至6或8人一枱，料影響不大。