的哥遇2男搭「霸王的」　衰心軟被走數100元

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，的士司機生意每況愈下，若果再遇上「霸王客」，就如雪上加霜。昨日有的士司機就遇上2名男子搭「霸王車」，司機無奈報案。

事發於昨天（26日）晚上約11時38分，自稱是受害的士司機向東網提供車CAM片段，並感嘆：「衰在當時心軟放行」。他還向記者表示，因現時經濟環境不好，希望提醒其他同行，避免再有人受害。

根據片段所見，2名戴上口罩的男子在紅磡登上的士後，表示要前往旺角先達廣場，再到葵盛西邨6座。當抵達葵盛西邨時，餘下的男子突然向司機表示身上沒有足夠車資：「你要收錢，我一定要上去攞。」司機要求對方交下抵押物品，男子雙手往口袋搜索後表示無任何物品可作抵押，但可以留下手機號碼作聯絡之用，並稱：「你(司機)放心唔洗驚我走咗去，一百蚊之嘛」。司機向對方提及早前被「走數」經歷，建議他找朋友幫忙，惟男子不斷游說司機記下其電話號碼，司機無奈根據號碼致電確認，男子手機響起便落車門離去。約20分鐘後，司機見男乘客仍未現身，逐致電尋找，惟對方未有回應，司機大嘆倒楣無奈報案。