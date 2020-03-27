議員轟港府出招慢半拍　禁酒令無影

新冠肺炎疫情於本港日趨嚴重，外界不少聲音要求加強防疫措施力度，但港府一直置若罔聞。議員葛珮帆批評港府一直以來措施未能完全到位，其決定「船頭驚鬼，船尾驚賊」，所有措施來得不夠及時，令人感覺港府所有決定都慢人一步。

葛珮帆認為，港府政策考慮時間過長，令措施做得不到位，早前曾提及禁酒令立法，內容被批評做不到社區距離，今次就未有再提及，「業界不滿，你就轉方向，就好似政府無深思，樣樣行慢一步，好似樣樣甩漏，令人更擔心疫情。」

此外，港府檢疫措施一直為人詬病，大部分歐美回港學生作家居檢疫，但不敢回家，而港府一直不肯為其檢測，需要自行去做，部分更得悉結果確診才獲送院治療處理，「換言之，社區好可能有不少隱形患者在行走播毒，增加社會風險，可見政府多方面決定並不周詳。」她又說，現時疫情未有完全大爆發，大部分都是靠市民自律，但政府就十分自信，以為自己「做得好好」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，林鄭提出禁酒令無經過深思熟慮，便順口開河，在業界施壓下跪低，朝令夕改，影響其管治威信；其次，4人聚會都可以互相傳染，亦難以阻止一行10多人分枱坐，而今「唔湯唔水」，恐怕疫情一樣蔓延，只會圖添混亂。他認為長痛不如短痛，應效法內地，食肆和娛樂場所停運一段時間，即時切斷傳播鏈，之後重開生意更好。