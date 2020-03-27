43歲男子菲律賓回澳證實染疫　累計病例增至34宗

一名從菲律賓回澳門的43歲澳門男子由疑似病例轉為確診，令澳門累計新冠肺炎確診病例增至34宗。

新冠病毒應變協調中心表示，患者去年11月帶同2名子女到菲律賓馬尼拉探親，之後與他們一同搭機經香港返澳。患者聲稱從菲律賓馬尼拉機場出發至回家期間一直配戴口罩，回澳後與2名子女於黑沙環華景園第1座家居醫學觀察，3人在單位內獨立的房間隔離，並聲稱期間沒有上班、上學和外出，沒有與同住的另外5名家人有直接接觸，除了分開用餐外，也沒有正面交談。

患者昨日的喉部唾液樣本經核酸檢測對新冠病毒呈初步陽性，今日2次鼻咽拭子檢測呈陰性，但IgG及IgM兩種病毒抗體均呈陽性，且胸部電腦掃描有肺炎表現，確診為新冠肺炎。患者否認發熱、急性咳嗽等不適；目前情況一般，已安排山頂醫院隔離病房住院治療。

同行女兒新冠病毒鼻咽拭子檢測、IgM抗體呈均陰性，IgG抗體呈陽性，胸部電腦掃描未見肺炎，有關結果顯示她過去曾感染新冠病毒並已痊癒；現已安排往山頂醫院進一步跟進。同行兒子被列為密切接觸者，目前鼻咽拭子及抗體檢測均呈陰性，已安排到公共衛生臨床中心醫學觀察。