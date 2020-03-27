蘭桂坊酒吧生意暴跌90%　業界嘆「唔交租都搞唔掂」

新冠肺炎疫情未止，「夜蒲勝地」蘭桂坊自爆出有群組感染後，熙來攘往、舉杯暢飲的熱鬧景況再不復見。東網記者今(27日)傍晚再到蘭桂坊視察，發現大部分酒吧均貼出告示，指近日確診個案不斷上升下將停業，僅數間酒吧無懼疫情照常開店，惟店內只得零星客人。有酒吧經理透露，生意近日暴跌90%，將於下月結業。

酒吧經理張先生透露，自疫情開始後生意大幅下滑，蘭桂坊又爆出有群組感染，市民亦不欲外出，情況雪上加霜，坦言「唔使交租都搞唔掂」，預計將在下月結業。張又批評港府未有作適切援助，防疫更反應緩慢，堅拒封關多時，導致確診人數急升。被問及未來打算，張則稱「失業囉」！

開會後獨自到場消遣的酒客黃先生指，自己於蘭桂坊飲酒逾30年，對各酒吧十分熟悉，一早得悉現場清靜，又指「去開中招酒吧嗰啲人唔會喺度飲」，故不太擔心染疫。

他又指，香港於疫情初期尚算守得住，直至大批海外留學生返港，即再次爆發疫情，批評港府檢疫令的阻嚇力不足，認為當局應白紙黑字列明違反檢疫令的處罰，以免再次出現隔離人士周圍走的情況。