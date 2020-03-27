戲院響應抗疫新措施停業14天　影迷：減少娛樂在所難免

新冠肺炎疫情持續，政府宣布新防疫措施，自明日(28日)下午6時起所有娛樂場所，如戲院等需關閉。有業界商會表示，配合政府措施停業14日，但強調各大戲院已加推防疫措施，認為戲院比任何地方更安全。東網記者今(27日)到旺角的戲院視察，昔日人頭湧湧的戲院已門可羅雀，每場戲僅得數人入場觀看。

記者傍晚在旺角西洋菜街的戲院觀察，發現任何人進入戲院前均要量體溫，職員把關非常嚴謹，就算記者出入場地相差不足1分鐘，亦要重新量度，門口亦有提供酒精搓手液予客人消毒雙手。

準備入場的黃先生指，其影院只有4人購票，選擇座位時亦會盡量隔行坐。對於戲院要停業兩周，他對此未感可惜，反指疫情下減少娛樂在所難免，在家中上網觀看電影也很方便；另一準備入場的陳先生同樣認為停業措施影響不大，指出反正很多人都不會再到戲院。

觀看電影資料的李小姐和鄧小姐亦贊成政府應管制人流，「依家都冇乜人睇，疫情下冇咗娛樂都係應該」，她們又表示自疫情爆發後便再無到戲院觀看電影。

香港戲院商會指，近日疫情愈趨嚴峻，業界會配合政府的防疫指令停業14日，以減少市民外出的誘因。商會強調，戲院環境比任何地方更為安全，表示自疫情爆發後，各大戲院已紛紛推出防疫措施，包括實施「隔行/隔位售票」、縮短營業時間以進行全院清潔消毒等、以及顧客入場時必須量度體溫並佩戴口罩等。