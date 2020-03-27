白田邨重建戶房署請願　要求安置到同期新單位

深水埗白田邨重建計劃推行多年尚未完成。一批重建戶在區議員陪同下，今(27日)到房屋委員會總部請願，反對房屋署將其中四座重建樓宇分兩期作安置，要求齊齊獲安置到其中一期的新單位，以保持四十多年來重建戶之間的鄰里關係及互助網絡。

房屋署早在2012年宣布分期重建白田邨內較早期落成的樓宇，包括第1、2、3、9、10、11、12及13座，以及白田商場。這些樓宇在1975年至1979年間落成，共有約3500個單位。原址重建後將提供約5650個單位，即增加約2150個單位。深水埗區議員甄啟榮今日陪同約十名白田邨重建戶，手持「重建齊上齊落，維繫鄰里網絡」等字樣的標語，到達位於何文田的房屋委員會總部請願。

甄啟榮指出，重建計劃第9、10、11及13座共四座，約有1800戶正等待重建搬遷住戶。房屋署較早前所公布第9、10、11座安置到下邨第7及8期新樓，第13座就分開安置到上邨第11期新樓。甄得悉有不少重建戶反對房屋署將以上四座樓分開安置，要求一起安置到白田其中一期的新建公屋單位。他認為重建計劃訂立至今已歷經不少政策改變，促請房署對白田邨重建計劃從善如流，順應政策最新改變，為重建居民提供更加適切安排。