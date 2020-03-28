疫情緩和湖北明日恢復境内客運航班　各地4月陸續復學

新冠肺炎全球爆發之際，內地疫情卻有所緩和，內地各地都作出有關復工、復產、復學的安排；而湖北省民航局周五（27日）晚發通告，將於周日（29日）零時起恢復省內除武漢天河機場以外所有機場的境內客運航班。據國家衞健委公布數據，截至周六（28日）凌晨零時，內地累計確診病例82165宗、3298人死亡；現有尚在治療的患者4122個、疑似病例189宗。

湖北省民航局的通告中指出，雖然周日會回復省內除天河機場以外所有機場的境內客運航班，但國際及港澳台地區的航班將暫不恢復；同時，也暫時不會恢復湖北飛北京的航班；而武漢天河機場的境內航班將在4月8日恢復。而湖北省各機場境內外的貨運航班將一律在周日零時恢復。

內地各省市亦逐漸推動復學安排，截至周五晚，內地共20個省份宣布復學時間，其中包括陝西、山西、寧夏、青海、西藏、貴州、新疆、雲南、廣西、內蒙古，其中，青海、貴州、新疆等省區市學生已陸續「返校」；而四川、江西、安徽等省則將開學時間定在4月後。