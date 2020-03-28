東方日報A1：戲院健身室6類場所關14日　飯局1枱限4人

在本港確診六十五宗新冠肺炎創單日新高，累計個案逾五百宗之際，政府終宣布「社交宵禁」令，今日傍晚六時起，戲院、派對房間及雀局等娛樂場所全部關閉，食肆限一枱四人，明日起禁止四人以上聚會，禁令維持十四日。違反四人以上聚集令可被定額罰款二千元，甚至最高可被罰款二萬五千元及監禁六個月。不過，政府早前提出禁酒令，不敵業界壓力而跪低，學者批評，政府禁令「唔湯唔水」，無助控制疫情，只會徒添混亂。

面對疫情失控，行政會議昨午特別會議，通過在《預防及控制疾病條例》之下兩條新規例，第一是禁止多過四人的聚集，但有十二項豁免，當中包括工作間、履行政府功能如法庭、立法會、區議會、記者會、喪禮和婚宴、交通工具等。

第二是管制餐飲業務，共有六項要求，包括座位不超過一半、枱與枱之間至少一點五米距離或有分隔設施、每枱不多於四人、食客和職員要戴口罩、進入要探熱、提供消毒潔手液。另有六類娛樂場所要關閉，包括遊戲中心、浴室、健身中心、遊樂場所桌球室、保齡球場、溜冰場等、戲院及派對房間。上述禁令為期十四日，當局認為有需要時，可以再發禁令。違者可罰款五萬元及監禁六個月。

禁酒令告吹，被指「今日的我打倒昨日的我」，行政長官林鄭月娥死撐當時只是建議，社會反應強烈是好事，她歡迎行會成員發表意見，無論點形容都不緊要。執法方面，她說，面對公共衞生緊急狀態，如果要確保有足夠人手才去執法，那麼市民自律，為己為人，便不用執法。她呼籲大家自我制約，忍耐一下。

至於限制人數為甚麼是四人以上，林鄭月娥坦言：「這是無科學基礎的，參考其他國家做法，由二至十人不等，我們認為香港場合，四人是適合數字。」

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，林鄭提出禁酒令無經過深思熟慮，便信口開河，在業界施壓下跪低，朝令夕改，影響其管治威信；其次，四人聚會都可以互相傳染，亦難以阻止一行十多人分枱坐，而今「唔湯唔水」，恐怕疫情一樣蔓延，只會徒添混亂。他認為長痛不如短痛，應效法內地，食肆和娛樂場所停運一段時間，即時切斷傳播鏈，之後重開生意更好。

議員葛珮帆批評政府一直以來措施未能完全到位，「船頭驚鬼，船尾驚賊」，所有措施來得不夠及時。她指政府早前提及禁酒令立法，但被批評做不到社區距離，「業界不滿就轉方向，好似樣樣甩漏，令人更擔心疫情。」

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