探射燈：保安專家教裝隱蔽天眼　減現金存放

新冠肺炎來襲，市面人流驟減，加上警方巡邏次數減少，凌晨時分便成為劫匪犯案的好時機，不少便利店劫案亦在晚間發生。保安專家認為便利店減少店內現金存放是好習慣，同時亦建議商店安裝更隱蔽的閉路電視，甚至於門外標明店內現金存放金額，降低賊人打劫意欲。

「提早『入袋 』（夾萬）梗係安全啲啦。」保安專家高菲力表示，近期香港治安轉差，便利店劫案急增，店舖可於門口及收銀位置安裝隱蔽閉路電視作監察，若不幸被劫，警方亦可從閉路電視追查賊人犯案時間及衣着。高又建議便利店盡量減少現金存貨，並於門外張貼字條，列明店裏有多少現金，「你喺門口寫店入面最多得300蚊現金，啲賊覺得少就唔會嚟搶。」

若便利店倣效銀行及金舖等安裝鐵閘或聘請保安，又是否可行？高菲力指出，便利店性質與銀行及金飾舖不同，目的是方便市民即時購買所需品，若聘請保安員恐提高成本，且作用亦不大。

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