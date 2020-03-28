探射燈：便利店劫案頻　梗有一單喺左近

24小時便利店近日淪賊人「提款機」，今年首月就發生逾30宗劫案，元朗更成重災區。便利店店員坦言避無可避，惟有減少店內存放金錢，以減少損失，不少晚間營業的小店卻人心惶惶，紛紛出招自保。犯罪學家擔心經過反修例期間的「冇警時分」，各式罪案頻生，適逢經濟衰退，恐有更多人鋌而走險。議員促執法部門將重心放回社區工作，免問題惡化。

「通常都係密啲將錢鎖入夾萬，盡量擺少啲錢出嚟。」元朗區內今年首2個月至少發生8宗便利店劫案，惟區內便利店店員坦言難以自保，任職的公司亦未有加強保安。另有區內店員指每晚有2、3人工作，避免發生劫案時單獨面對，「不過都唔擔心得咁多。」

今年首2個月，元朗便發生15宗劫案，涉案金額達16萬港元，當中有8宗發生在便利店。在元朗市中心工作的涼茶店店員坦言擔心，「惟有一放工就早啲搭車返屋企。」元朗區區議會副主席麥業成表示，留意到便利店劫案數字急增，又指現時警方多靠衝鋒車巡邏，削弱阻嚇力，希望能恢復俗稱「行咇」的巡邏工作。

油尖旺區同期亦發生至少11宗劫案，油麻地一間服裝店負責人陳小姐指近月多了陌生人遊蕩，店舖關門時間由晚上11時提早至8時。同區有找換店職員何小姐亦指，店舖內外已安裝5至6部閉路電視。油尖旺區區議會副主席余德寶表示，近來接獲不少便利店店員求助，亦引發附近居民恐慌，欲自組夜間巡邏隊，保障街坊安全。

香港城市大學社會及行為科學系教授黃成榮指，社會秩序自修例風波至今仍未恢復，可能令不法之徒產生錯覺，認為有機可乘。黃又指今年本港經濟衰退，不少人或會因生活拮据而鋌而走險，若不恢復巡邏防範，不排除更嚴重罪行發生。

議員鄺俊宇則指便利店大多以24小時運作，夜間人手不多，容易成為匪徒目標。他批評過去數月劫案數字增加，但警方仍通常以衝鋒車取代街上巡邏，難起阻嚇作用。

據警方資料顯示，僅本年1月的行劫案總數已有34宗，達去年全年劫案總數6分之1；單是元朗區今年首2個月已發生15宗行劫案，為去年區內行劫案總數88%；而當中有8宗劫案發生在便利店。警方發言人指，會繼續密切注意各區情況，作人手調配；亦會與區議會、滅罪委員會及其他有關部門合作，更有效地打擊罪案。

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