邱騰華稱不推限制措施更多企業倒閉　張宇人批殺傷力大促補貼

香港新冠肺炎疫情一發不可收拾，政府宣布「社交宵禁」令，今日(28日)傍晚6時起，關閉6類娛樂場所，管制餐飲業，食肆限一枱4人，座位不超過一半等。商務及經濟發展局局長邱騰華直言，若政府不做適當措施，或帶來更多損失，可能後果更大。飲食業界則指，新措施殺傷力大，希望政府為業界提供租金、人工及差餉補助。

邱今早(28日)在電台節目表示，政府新推出的防疫措施，並非一個容易決定，但任何限制措施一定影響生意，政府希望「兩害取其輕」，若不做適當措施，或會令更多企業裁員或結業。他期望14日的措施，可以令疫情不會惡化，不會為企業帶來長期影響，又說政府會繼續審視如何協助不同直接或間接受影響的行業。

身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人表示，日前聯同6個飲食商會代表與政府商討，業界自願在晚市提供外賣8折優惠及關閉一半座位，但現時政府要求食肆全日都只開放一半座位，令餐廳大失預算，形容「殺傷力咁大」，部分餐廳計劃停業14日。

張補充指，有店舖較細的食肆難以做到1.5米距離的要求，商戶已自備「易拉架」或屏風，隔開堂食的顧客，但亦有業界認為只能坐滿一半座位的措施執行有困難，寧願長痛不如短痛，暫時停業14日，業界下午會開會研究。他又要求政府可向立法會財務委員會申請撥款，為受新防疫措施影響的飲食業界支付14天的租金和工資，以及寬減甚至寬免一季差餉等，協助飲食業界渡過難關。

現代飲食專業管理協會主席梁志偉則指，受新政策影響，業界一定有所犧牲，但都會盡量配合，畢竟有社會責任，要顧存大局，會與社會共渡難關。他續指，已勸喻在新措施期間辦婚宴的新人改期，如堅持如期舉行，要安排將一圍台12人分開。

稻苗學會主席徐汶緯在另一電台節目稱，全港有1.3萬個飲食牌照可提供堂食，如果疫情令當中10%食肆要倒閉，可能會造成大批飲食業界員工失業。