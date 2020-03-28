1%返港留學生無病徵但帶病毒　專家料部分已在社區播毒

因應新冠肺炎疫情，港府早前規定所有從海外抵港人士，包括香港居民，必須接受14天強制檢疫，惟社區卻出現「手帶人」惹來恐慌。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日(28日)在電台節目表示，香港近日確診數字令人擔心，近期有7萬名留學生由歐美回港，在交予當局化驗的深喉唾液樣本中，有1%無病徵但病毒檢測結果呈陽性，即帶有新冠病毒，估計部分回港人士已將病毒帶入社區，呼籲即使毋須強制檢疫，回港後14日亦應盡量留在家中，避免去人多地方，特別是食肆。

許指出，香港地方狹窄，病毒傳播風險較大，認為個別個案應入住政府提供的場地，建議當局應考慮物色多一幢公屋做檢疫中心。又指在圍堵政策下，病床使用量必定會高，公立醫院的負壓設施目前仍有空間，但保護裝備供應較緊張，特別是較高規格的N95口罩。他透露，今早與美國專家進行視像會議，美國派發快速測試劑過慢，社區已爆發疫情，目前只是做善後工作。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，看到歐美在疫情下的慘況，凸顯港人更需做好本分，又認為政府應該物色更多的酒店做定點隔離，取代家居隔離。他說新冠病毒傳播快，應該減少無戴口罩的時間，而最有效的辦法是盡可能留家。

梁又指，政府對疫情發展須有兩手準備，若確診個案急升，香港醫療系統「爆煲」，或要將病情較輕、快將康復的病人轉到類似「方艙醫院」的中介醫院，強調不論屆時是否繼續以圍堵政策控制疫情，都必須將患者與社區隔離，否則社區爆發會愈演愈烈。