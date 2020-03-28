醫療資源短缺　學者︰本港具發展科研條件

新冠肺炎在全球各地肆虐，不少國家及地區紛紛爭奪醫療資源，如外科口罩及防護衣等供應緊張，有學者指出不少科研工作如硏發疫苗及快速測試藥劑等都在大學進行，香港亦有大學因應疫情設計新醫療用面罩，同時指出香港具備科技產業的創新和創業中心的條件，未來可循此方向發展。

理工大學常務及學務副校長衛炳江指出香港過去在研發方面的投入不多，只佔全港生產總值的百分之0.8，遠低於鄰近地區和國家的百分之2至4。他續指雖然科研工作是高風險，高投資但亦高回報。而香港作爲全球三大金融中心之一，資金籌集相信沒難度，又有內地的強大工業製造能力作支撐，更有14億人口的市場，將來要成為地區甚至世界的科研中心是萬事俱備。

他又指，成爲科研中心需要政府業界和大學各方努力，因目前大學研究經費主要來自政府，而來自商業企業資金較少，加上沒有大型科學項目，導致博士畢業生缺乏出路、就業前景，所以很少香港本地年輕人願意投身科研工作。