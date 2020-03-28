天氣預報：下周最熱27°C　清明節前後有雨及雷暴

香港未來九天天氣和暖，且開始潮濕有雨，根據天文台最新預測，下周最高氣溫27度，相對濕度介乎70至95%。而下周六(4月4日)是清明節，當日氣溫介乎20至23度，多雲及有幾陣雨，市民前往拜山要記得帶番把遮。

天文台表示，東北季候風會在明日(29日)影響華南沿岸地區，天氣稍涼，風勢頗大。隨着季候風緩和，下周初廣東沿岸潮濕有薄霧，日間溫暖。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周中至後期為華南沿岸帶來多雲有雨的天氣。

最新天氣預報，未來9天均有雨，相對濕度維持在70至95%。明日至下周二(31日)溫度逐漸上升，最高氣溫達27度，期間多雲且有薄霧，短暫時間有陽光；下周三(4月1日)至4月6日氣溫回落，最低氣溫19度，繼續有雨，清明節翌日(4月5日)局部地區有雷暴。

「清明」是廿四節氣之一，表示「萬物生長此時，皆清潔而明淨」，後來發展成華人掃墓祭祖的重要日子。人們在這天會去祭祀和掃墓，慎終追遠，春暖花開，大地充滿一片氣清景明的現象，萬物都顯得特別清爽明朗，故謂「清明」。