【馬鞍山山火】險焚礦場遺址　館長出招救山盼減火種

三月初的一個潮濕早上，微雨紛紛，雲霧遮蓋着馬鞍山礦場遺址，令人猶如置身仙境，難以想像數星期前同樣地方正受山火蔓延之虞。

「見到火種好近我哋，不斷有火舌飛到天上，距離大概一百米左右，就喺我哋後面山脊燒緊！」Ric是鞍山探索館的館長，負責保育及推廣本地礦場歷史的工作已八年。雖然不是第一次在這山頭經歷山火，但這次規模特別大，令他心有餘悸，「其實只要風向轉啲，如果火一落嚟，就好快燒到我哋。」

如果中心真的被燒會怎樣？「一定好心痛」，作為館長，護館心切是理所當然，「無論我哋嘅建築，定留低嘅文物都好重要。」Ric記得火災當晚，他與同事跑回來了解情況及「執包袱走」，將部分文物帶離近火場的地方，令損失減至最低。最後虛驚一場，他始鬆一口氣。

「因為都係大家由零開始建立出來嘅地方」這份痛心，源於Ric的用心。回想八年初到貴境，四處雜草叢生，一片荒蕪，館長就由去雜草開始，一步一步把中心辦得有聲有色。

一館之長就是坐在冷氣房內䟴䟴腳？Ric也許是其中一個例外。他會沖咖啡，為中心內的咖啡廳研發新菜式，最近較為應市的有「口罩型麵包」及「COVID-19型肉丸」。他與同事打成一片，對他們信任有加，「以前我好快就會將自己諗法講出嚟，依家發現可能唔出聲，佢哋嘅創意仲犀利過我。」

互信令中心職員如家人般相處，因為疫情要Work from Home，但他們就自願Work from Hill，構思出新計劃，嘗試彌補山火後的損失。Ric在山火後曾多次到火場視察，發現不少垃圾，所以他和同事們打算向行山人士派發「山野背包提示帶」，又計劃植樹，向公眾宣傳「山野不留痕」的訊息，減低留下火種的機會。

活動名為「大奇迹日」，Ric可相信奇迹？「我相信，我哋過去一直做鞍山探索館嘅時候，都無諗過可以連繫到唔同人，人與人之間嘅連繫係最重要，每個人都可以做到少少嘅時候，就對環境保育嘅影響好大。」

每個人都可以為自己想看到的風景努力，一起創造奇迹，好嗎？