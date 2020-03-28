疫禁令今晚6時關燒烤場　市民封爐前趕搭尾班車

港府昨日宣布疫禁令後，今(28日)、明(29日)2日陸續實施連串限制措施，今晚6時起，政府轄下郊野公園的所有燒烤地點及露營地點均會封閉，今午12時許，獅子山郊野公園燒烤場已有公園職員開始圍封場內燒烤爐，已有市民燒烤的爐則稍後跟進。

東網記者現場所見，大部分燒烤爐未有人使用，職員以黑色膠袋及膠紙圍封，並在膠袋上貼上由康樂及文化事務署發出的暫停開放通知，指因應新冠肺炎疫情，提早為部分設施進行圍封工作。不過，已在場內燒烤的市民未受影響，繼續圍爐。

康文署會在今午6時起關閉免費戶外設施，包括足球場、籃球場、排球場、燒烤場等。記者於早上到位於荃灣汀九的麗都灣及更新灣泳灘，有職員已將泳灘的更衣室等設施已圍封，泳灘遊人不太多，有人在泳沙灘進行球類運動。

另外，漁農自然護理署轄下共有163個燒烤地點及41個露營地點，當局指，相關設施會在今日下午6時起將全部關閉。該署規定，在設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。署方會加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

漁護署又提醒郊遊人士，應保持個人及環境衞生，保持合適的社交距離，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。