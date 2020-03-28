1行7人趕禁聚會前拜山　批政府唔一早封關

新冠肺炎疫情持續，明日(29日)起禁止多於4人的群組在公眾地方聚集。今早(28日)11時許，在港鐵粉嶺站附近排隊等候上車，前往和合石掃墓的市民不多，惟現場仍有4人以上家庭到場拜祭，而位於粉嶺的蓬瀛仙館亦設有龕位，但場內人數稀少，有義工和職員為入場人士探熱及提供酒精搓手液清潔雙手。

黃小姐一行7人到和合石拜祭先人，她指本身已打算在今日拜山，即使新措施在今日實施，仍會如期前來，「咪分開行囉」。不過她表示支持新措施，但直言：「一早封關咪唔使搞呢啲嘢囉！」她指因應疫情嚴峻已減少外出，稍後亦會買外賣回家，不在外面逗留。她又透露自己聘有一名外傭，她疫情下假日會在家中休息，「佢都驚嘅」。

打算清明正日到蓬瀛仙館祭祀先人的陳太指，原先很擔心會禁止拜山，故今日特意前來詢問職員當日能否進行祭祀，她引述職員指當日照常開放，但「衣包」等祭品須交由職員集中處理。她表示屆時會與3位兒子拜祭丈夫，又指自己在附近居住，完事後不會在外面逗留或聚餐。

在粉嶺站附近販賣祭祀用品的黃女士直指生意慘淡，不論人流和生意均「少咗九成九」！她又預計正日情況會持續，故已減價促銷。她擔心繼續擺檔會提高感染風險，但為了生計也沒辦法。她表示，以往排隊候車的人龍會由站頭延至天橋，但現在沒有候車市民，又指2003年沙士時拜山人數亦有減少，但今年少得更多。