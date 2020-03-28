餐廳提早減枱食客自發分隔　鯉魚門9成酒樓停業止蝕

全港餐飲業將在今日(28日)下午6時迎來社交宵禁令，食肆每枱不可多於4人，枱與枱之間要有1.5米距離等。東網記者今日到不同地區的食肆視察，有餐廳已提早安排座位距離相隔1.5米，並減少枱數，有食客則自發分隔數張枱進食。

記者在粉嶺名都商場所見，連鎖快餐店吉野家將枱數減去一半，座位相距1.5米，現場所見食客不多。同一商場內的元氣壽司亦作出新安排，每枱客人不多於4人，每組客人之間分隔至少3張枱，食肆門外亦提供酒精搓手液予客人清潔雙手，職員指會在客人入場前為他們量度體溫。肯德基KFC的門口亦設酒精搓手液及探熱器，部分座位貼上紅色交叉，分隔顧客，座位亦有所減少。

而在又一城商場所見，部分食肆中午人流增多，大部分食肆座位未有特別安排，有餐廳職員為客人量體溫。美食廣場雖然未有將座位分隔至最少1.5米，但有食客自發分隔數張枱進食，更有市民用膳時帶上保護帽防疫，嚴陣以待。

至於鯉魚門情況，不少食肆已提早關門，人流冷清，大多餐廳均沒有客人。鯉魚門街坊福利會副理事長羅盛興指，鯉魚門共有20間酒樓，當中90%同意由明日(29日)起暫停營業14日，一半海鮮檔亦同意。他指，海鮮檔與酒家唇亡齒寒，受疫情影響，生意額由2月開始急跌90%，由過往最旺20幾枱客人，跌至1、2枱客人，晚上酒樓生意蕭條，「伙記多過客，係蝕住嚟做，暫停營業可以蝕少啲」。

羅續指，停業期間員工會放無薪假，並期望政府能夠體諒僱員，給予一定補貼。他又指若14天後，疫情仍未緩和，不排除會再停業1個星期。他稱，得悉有酒家按照生意額比例發放薪水予員工，形容業界面對嚴峻情況。

管制餐飲業務的新規例共有6項要求，包括座位不超過一半、枱與枱之間至少1.5米距離或有分隔設施、每枱不多於4人、食客和職員要戴口罩、進入要探熱、提供消毒潔手液。禁令為期14日，當局認為有需要時，可以再發禁令。違者可罰款5萬港元及監禁6個月。