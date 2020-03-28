食衞局指新規例下有權禁止堂食　強調排隊不算聚集

食物及衞生局今午(28日)召開記者會進一步解釋港府的抗疫新措施，局長陳肇始表示，卡拉OK有食肆牌，同樣適用於規例，而拜山不是豁免活動，不能多於四人，除了同住一戶，至於排隊則不屬於聚集。副秘書長（衞生）陳偉基就呼籲市民過了這段時間才掃墓。

常任秘書長(衞生)謝曼怡則表示，昨日行會通過的針對餐飲業務及娛樂場所的臨時限制中，尚有未執行的部分。謝指，當局有權要求提供餐飲的場所禁止堂食、停止售賣或供應食物及飲品；甚至可要求該餐飲場所關閉。謝又補充，該限制不適用於醫院及治療中心，且禁令是針對餐飲場所的負責人、東主又或經理，而非客人。謝強調，違反上述禁令可被罰款50,000港元及監禁6個月。

當被問及卡拉ok為何未有納入關閉禁令是否有漏洞時，食物環境衞生署署長劉利群回應，指卡拉ok雖暫毋須停業，惟該場所同時有提供食物及飲品，故適用於餐飲場所的禁令同樣適用於卡拉ok，食肆每枱不可多於4人，枱與枱之間要有1.5米距離等。