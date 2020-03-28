新規例豁免事項惹爭議　4人以上家庭可否一同外出?

新冠肺炎疫情嚴峻，港府昨（27日）宣布新抗疫措施，明日(29日)凌晨零時起，將禁止多於4個人的群組在公眾地方聚集，即時惹起熱議，4人以上家庭一同外出即構成違法，或要分批出動。其後政府雖澄清指，同一住戶4人以上公眾聚集即獲豁免，但仍惹起爭議，包括如何證明同行者是同住的家人，可能增加巿民和執法者的爭拗等，有關問題至今(28日)午記者會仍未得解答。

今食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基出席者會時表示，只要一群人有共同目的則為聚集，但執法時仍會視乎不同的環境及情況，如人群聚集時會否交流、是否有人組織、是否有共同目的等；而若一同坐電梯、過馬路、排隊則不屬群組聚集。他強調，規例的精神在於減少公眾聚集，呼籲「大家用常識來處理依件事情」。

問及執法上的困難，是否所有市民皆需要帶住址證明出門以獲豁免，食衞局局長陳肇始並沒有正面回應，只表示所有人生活上皆難以避免會有人群上的聚集，但若大家可以在未來14日來「避免可以避免既嘢就最好啦！」

事實上，政府公布有關措施時，細節如「擠牙膏」般逐小披露，今日(28日)凌晨12時半在官方社交平台「添馬台」公開所有12項豁免，當中第6項豁免寫道「同一住戶單位內生活的人」，當時不少網民在留言批評內容不清晰。至今日凌晨3時左右，政府新聞處發稿提及規定及豁免更多細節，將第6項豁免「共住的同一户人所進行的羣組聚集」，但細節上仍有不少灰色地帶，執法實行方式亦成疑。