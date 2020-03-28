駐港公署譴責「人權觀察」踐踏香港法治　褻瀆人權

駐港公署批評「人權觀察」打着人權的幌子，公然煽動暴力與仇恨的違法行為， 是褻瀆人權，踐踏法治。

針對人權觀察組織近日指香港警方對涉嫌違法的區議員採取的行動是「政治迫害」，並要求港府撤回有關指控等，外交部駐港公署發言人周六（28日）表示，香港是法治社會，任何人沒有逾越法律之上的特權，全體中國人民亦決不允許有關反中亂港組織在中國土地上肆意妄為，絕不坐視其在香港事務上興風作浪。

發言人指，香港沒有知法犯法的自由，然而「人權觀察」打着人權的幌子，公然包庇涉嫌起底個人私隱、煽動暴力與仇恨的違法行為，屬於對人權的褻瀆，對法治的踐踏，對特區司法獨立的粗暴干涉，對此堅決反對和強烈譴責。

發言人又批評該組織作為干預香港事務的「慣犯」，在香港反修例風波中扮演了極不光彩的角色，如將令人髮指的暴力行徑美化為「和平理性的抗爭」，卻將警方隱忍克制的執法詆毀為「過度使用武力」，更曾明目張膽派員混入街頭暴力的人群中為極端暴力分子搖旗吶喊，充當其幫兇，對香港陷入黑暴深淵負有不可推卸的責任。發言人強調，上述組織倘一條道走到黑，必將自絕於包括港人在內的全體中國人民。