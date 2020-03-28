餐飲業限制社交距離措施生效　酒樓確保餐桌相隔1.5米

新冠肺炎疫情蔓延，政府昨(27日)宣布今日(28日)傍晚6時起，所有食肆座位須減半；每枱分隔最少1.5米並限坐4人，有位於彩虹的酒樓已完成所需工作，酒樓負責人表示會做足措施要求、有要求食客入場時需探熱，又會提供酒精搓手液等防疫用品。

酒樓負責人梁振華表示，疫情初時生意額急跌80%，但到疫情漸穩定時有所回升，惟去到本月中時，輸入個案暴增，疫情更為嚴重，晚市生意由每晚約6萬港元跌至約6000元，生意額大跌10倍。他又表示，酒樓已遵循政府要求每枱限制只坐4人、枱與枱之間相隔最少1.5米，他續指，座椅數減少超過50%，由80張減到35張，大部分的枱更相隔超過1.5米的要求。人手安排方面，他指酒樓的員工數目已由疫情前的120人減至60人，部分員工需要放取無薪假，又辭去所有替工，形容已「減無可減」。

梁又認為，由於酒樓是「攞大牌」，獲防疫抗疫基金資助20萬港元，但現每月需支付百多萬港元的人工，形容津貼對大型食肆是杯水車薪。他又稱津貼額不符比例，又透露自己同時經營一間茶餐廳，但每月人工支出只需25萬港元，津貼額勉強可支付一個月的總人工。

而位於旺角的倫敦大酒樓下午已完成「改造」，又貼上不外借洗手間的告示。經理梁先生表示，自午市起已調整枱凳間距，又稱特意拿了一條長1.5米的鐵棍，嚴格量度每張枱凳的間距，亦會盡量控制電梯人數不多於4人。他又笑言有熟客每逢周日都會一家10幾人到酒樓飲茶，明日亦會繼續，但會分枱坐。梁稱疫情令酒樓客量大減五成以上，相信新措施影響將更嚴重，希望14天過後，疫情可有所紓緩。

另外，有衞生署人員於今日傍晚6時禁令生效後，巡查各間食肆有否遵從新的檢疫限制並講解限制措施。