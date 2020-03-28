安老院外判護士確診　院舍內1名長者發燒

衞生防護中心指，涉事院舍曾有長者不適須送院，其中1人昨發燒。

一名東華三院外判護士昨感染新冠肺炎，她曾在東華三院賽馬會頤景護理安老院及賽馬會頤康護理安老院工作。衞生防護中心指，早前院舍曾有個別長者不適送院，其中1名長者昨日發燒，送往律敦治醫院，但其後化驗結果呈陰性，另有數名長者正等候結果，中心正對該院舍進行醫學監察，並禁止外來人進出該院舍。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名確診護士工作期間曾戴口罩，因此院舍內的長者不當是密切接觸者，但該護士曾跟另一名同事吃過飯，因此會被列為密切接觸者。此外，院舍內有個別長者感到不適，其中1人昨日發燒，並送往律敦治醫院，但其後化驗結果呈陰性，另有1至2名長者正等候結果。

東華三院表示，該名承辦公司的護士分別於本周二(24日)及周三(25日)在賽馬會頤景護理安老院及賽馬會頤康護理安老院當值，這2天工作期間沒有發燒和身體不適，及沒有外遊紀錄。涉事2間院舍昨午收到患者確診通知後，決定採取以下措施，包括為院舍進行28天醫學監察、每天3次為全院院友及職員量度體溫、即時進行全院消毒、單位內院友會盡量留在自己床位範圍，拉上圍簾，以減低接觸。

該院又指，中心已界定其中1位賽馬會頣景護理安老院同事為緊密接觸者，需入住強制隔離中心，到目前為止，暫時沒有院友及職員出現病徵。