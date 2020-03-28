政府只豁免20人以下婚禮　新人被迫取消婚宴

婚禮雖然是「社交禁令」中獲豁免的聚會，但必須少於20人才可獲豁免，若擺酒席也只能4人一圍，將於下月初結婚的一對新人徐先生與江小姐，便受新措施影響被迫取消婚宴。他們已付20萬港元訂金，但婚宴公司卻以合約精神為由不願退訂，婚宴延期亦須加錢，他們感到不公及欲哭無淚，嘆謂：「講咩豁免，其實政府用緊下流手段逼我哋唔好結婚！」

徐先生與江小姐原定下月12號舉行婚禮，一年前已開始籌備，他們向婚宴公司繳付了20萬港元，合約列明會包證婚儀式、攝影、酒席及婚禮等，原本一切順利，但直至今年農曆新年後疫情爆發，婚禮會否能順利進行成疑。他們年初曾與婚宴公司商量是否能夠延期，但婚宴公司回覆指合約列明需要直系親屬過身、或8號風球才能免費延期，其餘情況一律需加價10%才可延期，至於取消亦不獲退款。

礙於種種限制，他們只能如期舉行，怎料距離婚禮舉行前2星期，政府忽然宣布禁令，雖然舉行日期剛好踩界踏正第15日，但他們擔心限制措施隨時延長，對此感到彷徨，並說：「點擺到酒啫，唔通一圍坐4個人咩？」

他們打算取消婚宴，無奈婚宴公司拒絕退款，着他們加錢延期，惟必須在11月前完成，而可挑選的日子只能周一至周四，6至9月由於內部裝修也不可以揀。他們批評婚宴公司與消費者之間合約並不公平，在疫情之下，新人不單要承受結不成婚的痛苦，更要損失大量金錢。

一對新人又痛斥政府訊息混亂，所謂的豁免其實是用下流手段逼人取消婚禮，促請政府正視新人被迫取消婚禮而面對的損失，又希望婚宴公司能體諒新人難處酌情退款，與受影響的新人共度時艱。