機場及港珠澳橋巴士服務調整　部分班次60分鐘一班

機場巴士部分班次因服務調整而取消或需延長等候時間。

因應政府於3月25日起實施非香港居民乘搭飛機抵港不准入境等防疫抗疫措施，運輸署今日(28日)表示，由下周三(4月1日)起，各區至機場及港珠澳大橋香港口岸的巴士服務將作出調整。

城巴的A11、A21、A22、A29、E23、E23A及N21號線的班次，全日會延長不多於15分鐘；至於A10、A12、A20及A26號線，以及龍運A38、A43P及A47X號線會調整服務時間，班次會調整或維持至不多於60分鐘一班。

城巴A17、A23及NA12號線，由於每日只有一班，客量持續偏低，將暫停服務。A17號線的乘客可選擇乘搭其他公共交通工具轉乘城巴A11或A12號線；A23號線的乘客可選擇乘搭就近的替代服務，例如城巴A22、E23或E23A號線等，而NA12號線的乘客可選擇乘搭新巴N8、N8P或城巴N8X號線轉乘城巴NA11號線。

龍運巴士的A31、A32、A33X、A36、A37、A41、A41P、A43、E31、E32A、E34A、E34B、E42、NA33及NA34號線，於繁忙時間的班次延長不多於15分鐘，而非繁忙時間的班次將調整至不多於60分鐘一班。

此外，龍運第A33號線會在繁忙時段營運來回方向各一個班次。

運輸署又表示，該巴士路線服務調整的有效期為7天，屆時會因應實際情況每周檢討，並與巴士公司保持聯絡，按乘客需要調整服務。