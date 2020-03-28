疫情下經濟差市民無工開　或催生「偷呃拐騙」潮

新冠肺炎肆虐，在全港人人自危，四處搶購物資及抗疫物品之際，有騙徒趁機詐財，相關騙案不絕於耳。另盜竊及搶劫等罪案亦頻生，藥房、找換店、便利店、的士及油站等成為搶劫目標。有議員表示，在現時社會經濟低迷的情況下，大量人因而失業，罪案率上升在所難免，或催生「偷呃拐騙」潮，政府要解決問題，短期內需推更多的紓困措施。

自今年一月下旬開始，已開始有口罩騙案出現。另行劫案件亦頻生，如1月23日凌晨一間食肆發生搶劫案，職員被一名男賊劫去約1萬元現金。隨後市面出現廁紙搶購潮，有3名男子到旺角一家超級市場劫走逾600卷廁紙。

惟上月開始，罪案疑隨疫情愈加嚴重而增多，上月21日海關搜查一藥房集團位的20間分店，檢獲174支懷疑附有虛假聲稱的消毒酒精。此外，24小時便利店更淪為賊人「提款機」，單單在元朗區，2個月內發生至少8宗便利店劫案。

直至本月，劫案更蔓延至的士、油站及找換店，在本月23日，兩刀賊劫天水圍一油站，搶去約1,700元現金及一部手機；事隔5日，一名男賊在屯門登上的士並亮出生果刀打劫，劫走4000元現金及一部手機。除此之外，多間找換店懷疑走數私吞款項，案件共涉及242名受害人，涉案總約1,300萬元，及後涉事東主夫婦被捕。

保安事務委員會主席陳克勤議員表示，近期香港治安轉差主要有2個原因，其一是由於疫情的問題，令本港的經濟轉差，失業率創新高，不免有人會因財政問題而鋌而走險，而要解決此問題，除要控制疫情外，政府亦需要推出更多紓困措施。陳建議政府可以考慮推出「失業援助基金」或是「就業不足基金」，以解市民的燃眉之急，亦要求食肆不要解聘員工，否則不會獲得資助。

另一個原因是自去年反修例事件起，出現多次暴力衝突，令警察的生命安全受威脅，巡邏工作受影響，令歹徒有機可乘。因此他認為警方應加強巡邏，如增加使用巡邏車的次數，若社會的狀況變得平穩，亦應考慮回復以往的「孖咇」制。

5個高危被搶劫目標

1.便利店

2.找換店

3.的士

4.油站

5.通宵營業的食肆