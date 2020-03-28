警方食環署巡諾士佛臺酒吧　酒客批禁令尷尬兼擾民

食環署人員向酒吧負責人解釋新規例。(袁以諾攝)

本港新冠肺炎疫情愈演愈烈，港府宣布《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》禁群組聚集，措施自今日(28日)6時起生效之後，食物環境衞生署人員在警方陪同下到「夜蒲勝地」尖沙咀諾士佛臺巡查酒吧；而灣仔駱克道一帶的酒吧仍有多名外籍人士載歌載舞；有夜店老闆指近期「一個客都無」；亦有酒客批評港府未有及早封關，新措施擾民兼垃圾，無助防止疫情蔓延。

警方及食環署人員一行約50人，於晚上8時許到達上址，有警員手持拉尺，主要留意客人當中是否戴有檢疫人士的手帶；而食環署人員則向酒吧負責人解釋新規例。現場所見，酒吧客人不多，亦未見有人違反規定同枱多於4人，有酒客表示對查牌行動感尷尬。

消息指，警方已向內部發出指引，循3方面協助其他部門實施新禁令，包括接獲報案時，警方會派員到場了解、向違規的商戶作出警告，然後交予相關部門考慮探取進一步行動。

其次是在日常查牌時，即巡查持牌商戶如電子遊戲機中或桑拿浴室等，看是否有人違規；另在平日在街上巡邏時會加強留意，並將違規情況通報相關部門，希望可協助防疫。

在灣仔與友人合資經營夜店38年的Carman指出，店內聘有4名菲籍女子跳舞招徠客人，惟受到修例風波及疫情夾擊，近日「一個客都無」，僅少量客人外賣數支啤酒，生意額每日只得1000港元。早前雖獲港府資助8萬港元，惟她直指金額不足，店舖每月租金高達18萬港元，不能停業，期望業主可減租以共度時艱。

酒客韓先生則認為當局針對食肆而放生麻雀館等人多地方，「應做嘅唔做」，又未能及時封關堵塞源頭，直斥有關措施垃圾兼擾民。他又指，擔心於人多地方染疫，會加強個人衞生，間中才到酒吧喝酒談天。