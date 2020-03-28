新禁令下5種情況你要知 尚有5大疑團待當局解畫

日常生活行為如過馬路、排隊和搭升降機等，不會被視為群組聚集。

新冠肺炎確診個案飆升，港府於昨日(27日)宣布一系列措施限制群組聚集，惟部分場所如卡拉OK疑遭「放生」，暫毋須停業；亦有市民恐因排隊或乘搭電梯而誤墮法網。東網記者現整理政府對市民疑問的解答如下，供讀者參考。

問：卡拉OK未被列為公共娛樂場所，是否不受規管？

答：卡拉OK雖毋須停業，惟因領取食肆牌照，同樣須遵守有關餐飲業的規定。

問：祭祀先人是否獲豁免，可多於4人一同掃墓？

答：僅喪禮、悼念尚未入土或火化先人活動獲豁免，掃墓須遵守規管，除非同行人士均居於同一住所。

問：日常生活如搭升降機、過馬路及「排隊」等空間窄小，會否因聚集人士超過4人而違例？

答：上述情況不屬群組聚集定義。

問：不多於20人的婚禮獲豁免，期間能否提供餐飲？

答：僅婚禮儀式獲豁免，如「擺酒」則須遵守有關餐飲業的規定。

問：外出聚會時附近有另一群不相識的聚集人士，是否不受規管？

答：如與其他聚集團體相距不足1.5米，可遭授權人員驅散。

惟尚有5大疑團未解，有待署方解畫。

1.如有6人分成兩組外出，期間相隔1.5米談天，是否聚集及違法？

2.職業球隊進行閉門練習，以及團體舉行記者會等，是否屬工作地點工作而獲豁免？

3.規例指不多於20人的婚禮可獲豁免，當中是否包括攝影師及律師等工作人員？

4.市民是否須出示住址證明顯示居於同一住所？

5.授權人員將按甚麼準則採取定額罰款或拘捕行動？