修例風波拖垮治安　屯門青年被捕人數增兩成

屯門去年下半年的罪案較前年同期升一成，屯門警區助理指揮官（刑事）李淑儀指，由於受反修例事件影響，罪案才會有所上升，青少年守法意識亦趨薄弱，導致去年的青少年被捕人數較前年激增兩成，主要涉及非法集會及刑事毀壞等罪行。她強調，警方十分重視暴力事件，會主動出擊及調查，將違法者繩之於法。

屯門去年有2887宗罪案，下半年則較前年同期增加近一成。李淑儀稱，去年下半年的罪案率上升，主要受反修例事件影響，當中5類罪案明顯增多，包括刑毀、藏有攻擊性武器、非法集會、傷人及縱火。被捕人數方面，去年有1454人，較前年的1521人，下跌百分之四，但被捕的青少年人數卻有所上升，去年有291人被捕，較前年的241人，增加兩成。

其中介乎16至20歲的青年人罪犯更大增五成一，由前年的134人，上升至去年的203人。直至今年1月及2月受疫情影響，令反修例事件漸告平息，被補青少年有96人，較去年同期的130人，下跌兩成六。去年青少年涉及最多的罪行是非法集結，有85宗，其次刑毀有38宗，另有26宗藏有非法工具，多以反修例事件有關。

李續稱，反修例事件對青少年帶來壞影響，他們誤以為犯法都不會有後果，更甚的是青少年現時受疫情影響毋須上學，更易受朋輩唆擺。她留意到區內涉及青少年的嚴重罪案有上升趨勢，包括爆竊及行劫等，有人更亮刀指嚇店舖職員，又連爆兩宗童黨欺凌案。她提醒：「青少年要三思，唔好群壞朋友，唔好做違法事」她留意到某些案件的受害人，在另一宗案件變為欺凌人，擔心青少年會有錯誤觀念，以為暴力可解決問題。

以往屯門警區與屯門區撲滅罪行委員會推出「團結守望計劃」打擊店舖盜竊，實施兩年後相關罪案跌近四成六。雙方再就詐騙案推出「團結守望計劃2.0」，去年接獲的詐騙案比前年少近百分之八。屯門區撲滅罪行委員會主席李洪森表示，該會的成員來自不同階層，與警方合作撲滅罪行，相輔相成，令區內居民及商戶提高防罪意識，加強警戒心，對各方面都有利。該會以往主要透過區議會贊助宣傳及教育經費，惟現時情況有變，故會向不同部門申請經費。