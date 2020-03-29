假難民榨乾庫房　6年燒60億公帑

新冠肺炎肆虐，近期更發生多宗與南亞幫相關的劫案，令人憂慮假難民會乘機「趁火打劫」，但香港過去6年卻枉花60億港元公帑在假難民身上。事實上，南亞假難民藉酷刑聲請滯留香港長達數年，無惡不作成為本港毒瘤，帶來嚴重治安問題。

本港面對「難民」問題揮之不去，早於30多年前已為越南難民問題賠上11億元，豈料舊債未清，新債仍陸續有來。香港假難民近年一直利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，濫用政府提供的福利，所費的公帑由2014年至15年度的5.4億港元，激增至2019至20年度的12.6億港元，短短6年已枉花近60億港元。

在早前公開的財政預算案中，保安局料2020/21年度的出入境管制撥款會達3.11億港元，當中開支涉及為免遣返聲請人提供公費法律支援。局方又指，在2020/21年度預料由當值律師服務運作的「法律支援免遣返聲請計劃」預算開支約為9227萬港元，較上一年度的6754萬港元，多出2473萬港元，上升約36%。

除了公費支援等開支外，處理假難民上訴案件亦有所增加，根據司法機構資料顯示，涉及終審法院的上訴許可去年有近500宗；當中與免遣返聲請個案有關的上訴許可申請數目，增加323宗，佔去年上訴許可申請總數的80%。去年高等法院上訴法庭處理約600宗民事上訴案，涉及免遣返聲請的上訴案件就已經有351宗，佔總數近60%。