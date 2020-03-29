立法會內會停擺　19項法案大幅削減至4項

本立法年度於去年10月份展開，政府當時曾向立法會內務委員會(內會)提交約19項法案，計劃於本立法年度完成審議。礙於民主派議員「拉布」，令內會至今仍未選出正、副主席，多項法案因內會停擺而未能成立法案委員會處理。截至本月中，19項法案中有14項已刊憲，其餘5項則仍未有法案細節。立法會會期將在7月中完結，政府早前就大幅削減多條法案，只剩下4項與《保險業條例》、《稅務條例》等相關的法案。

根據政府於去年10月向立法會提交的文件顯示，計劃於本立法年度提交19項法案，當中有16項法案計劃在本立法年度上半年立法，但仍有4項法案未刊憲，而計劃在下半年立法法案佔3項，有1項仍未刊憲。14項已刊憲的法案中，除《2020年性別歧視(修訂)條例草案》外，政府已在立法會上就其餘13項法案提出首讀，但至今仍未成立法案委員會處理。

值得一提是，政府曾因內會停擺，而於1月在立法會上動議，將涉及增加法定產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》繞過內會，轉交人力事務委員會審議，即使議案爭議性不大，但礙於程序爭議和新冠肺炎疫情，事務委員會至今仍未完成審議。

根據政府於本月中提交的更新版立法建議，當中只得4項法案，包括由財經事務及庫務局負責的《2020年保險業(修訂)條例草案》、《2020年保險業(修訂)(第二號)條例草案》、《有限合夥基金條例草案》、及由運輸及房屋局負責的《2020年稅務(修訂)(船舶租賃稅務寬減)條例草案》。雖然該4項法案爭議性不大，但礙於現時疫情影響，再加上仍未成立法案委員會處理，如4項法案未能在本立法年度完成審議，或須待立法會換屆後才能處理。