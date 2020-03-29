疫潮毀經濟　紓困唔到位　治安勢變差

新冠肺炎肆虐，全港人人自危，四處搶購物資及抗疫物品之際，衍生騙徒藉機詐財，搶劫犯罪的危機。盜竊及搶劫等罪案頻生，藥房、找換店、便利店、的士及油站等成為搶劫目標。有議員表示，在現時社會經濟低迷情況下，失業人口增加，罪案率上升在所難免，或催生「偷呃拐騙」潮，政府要解決問題，短期內需推出更多紓困措施。

今年一月下旬開始，已有口罩騙案出現、行劫案頻生，如一月廿三日凌晨發生一宗食肆搶劫案；隨後市面出現廁紙搶購潮，又有三名男子到旺角一家超級市場劫走逾六百卷廁紙。上月開始，罪案又疑隨疫情愈加嚴重而增多，海關上月廿一日便於廿間藥房檢獲逾近二百支懷疑附有虛假聲稱的消毒酒精。廿四小時便利店更淪為賊人「提款機」，單單在元朗區，兩個月內便發生至少八宗便利店劫案。

直至本月，劫案更蔓延至的士、油站及找換店，本月廿三日，兩刀賊劫天水圍一油站；事隔五日，一名男賊又在屯門登上的士亮出生果刀打劫。除此之外，多間找換店懷疑走數私吞款項，案件共涉及二百四十二名受害人，涉案總約一千三百萬港元。

保安事務委員會主席陳克勤議員表示，近期香港治安轉差其中一個主要原因，是疫情導致本港的經濟轉差，失業率創新高，不免有人面對財困鋌而走險，而要解決此問題，除要控制疫情外，政府亦需要推出更多紓困措施。陳建議政府考慮推出「失業援助基金」或「就業不足基金」，以解市民的燃眉之急，亦要求食肆不要解僱員工，否則不會獲得資助。