禁聚集條例實施　食環署警方聯手巡酒吧執法

食環署人員聯同警員昨晚到多處消費場所巡查。\b（袁以諾攝）

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》生效後，食物環境衞生署人員在警方陪同下，昨晚到尖沙咀諾士佛臺巡查酒吧。當局表示，除了食環署人員可於食肆執法，康樂及文化事務署人員亦可於公園執法，而警方亦可獲授權執法。

昨晚八時許，約十名食環署人員及約四十名警員，一行逾五十人到達諾士佛臺，他們逐一進入各酒吧巡查，有警員手持拉尺，用作量度枱與枱之間是否留有規定的一點五米距離，但未見派上用場，警員主要留意客人當中是否有人戴上檢疫人士的電子手帶，而食環署人員則向酒吧負責人解釋規例。現場所見，現場較為冷清，部分店舖沒有營業，酒吧客人不多，未見同枱多於四人，期間有食客見警員查牌尷尬得用紙巾遮面。

食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基表示，當局仍在考慮哪些部門的人員可獲授權執行規例，但基本上可於公眾地方執法的政府人員亦可獲授權，警方屬其中之一。他舉例說，如果在公園，康文署管理人員便可以執法。

消息指，警方已向內部發出指引，循三方面協助其他部門實施新禁令，包括接獲報案時，警方會派員到場了解，向違規商戶作警告，並交予相關部門考慮採取進一步行動；二是日常查牌時，即巡查持牌商戶如電子遊戲機中心或桑拿浴室等，看是否有人違規；三是平日在街上巡邏時會加強留意，將違規情況通報相關部門，協助防疫。