東方日報A1：禁聚集條例實施　商戶收檔死城無光

社交戒嚴正式生效，香港不夜之城淪為「熄燈都市」！昨日傍晚六時起，六類娛樂場所如遊戲中心及保齡球場等齊齊拉閘，全港餐飲業的六大限制亦同時生效，加上四人以上聚集規例今晨正式實行，市民紛紛減少外出免誤墮法網，大批食肆包括海鮮酒家及茶樓等均見狀停業，港人更加是「無啖好食」；多個宗教團體場地如黃大仙祠等均關閉兩周，孝子賢孫欲於清明節拜山亦有難度。有議員批評全因政府早前抗疫力度不足，以致如今「焗住」遵從規例，「逼全部港人一齊為此埋單」，促請港府積極籌備及盡快交代禁令後的復工復市安排，讓市民得以安心抗疫。

港府眼見疫情愈演愈烈，前日急急透過行政會議通過《預防及控制疾病條例》之下的兩條新規例，包括禁止多過四人的聚集及管制餐飲業務等。本港昨日踏入下午六時，六類娛樂場所隨即關閉十四日，包括健身中心、遊戲中心、保齡球場、戲院及派對房間等；違者可罰款五萬元及監禁六個月。政府部門亦透過手機短訊，提醒市民於今晨零時起禁止四人以上群聚。

全城餐飲業亦須遵從多項限制如每枱不多於四人、枱與枱之間至少一點五米距離或有分隔設施等等。業界普遍對此叫苦連天，連平日廣受市民歡迎的鯉魚門海鮮街，當中九成、即十八間海鮮酒家及多間海鮮檔，亦索性由今日起停業兩周。鯉魚門街坊福利會副理事長羅盛興指出，海鮮檔與酒家唇亡齒寒，指受疫情影響，生意額由上月開始急跌九成，由過往最旺二十幾枱客人跌至一兩枱客人。部分員工在停業期間會放無薪假，期望政府能夠體諒僱員，給予一定補貼；若疫情在禁令過後仍然蔓延，不排除會再停業一星期。

另一邊廂，本周六（4月4日）便是清明節，以往市民舉家掃墓以表孝意的景象料不再復見。多個宗教團體昨日相繼公布關閉場地十四日，預計大部分參拜活動受影響。團體包括黃大仙嗇色園、香港回教信託基金總會轄下所有清真寺，以及東華三院屬下的廟宇及黃大仙籤品哲理中心等。嗇色園昨表示屬下的黃大仙祠及嗇色園中藥局，會由明日起全面暫停開放兩周，期間所有宗教活動取消。東華三院則宣布屬下的東華義莊將嚴格規管進入拜祭人數，不能四人以上一起進入義莊範圍。而義莊、各廟宇門外將設置敬神寶帛或祭拜先人衣包的收集處，會由當值職員代為收集及敬奉。

商務及經濟發展局局長邱騰華昨日出言為禁令「護航」，他指政府新推出的防疫措施並非一個容易決定，任何限制措施一定影響生意，當局希望「兩害取其輕」；又強調若不做適當措施，或帶來更多損失，可能後果更大，或令更多企業裁員或結業。邱期望十四日的禁令可令疫情不至惡化，不會為企業帶來長期影響，又指港府會繼續審視如何協助不同直接或間接受影響的行業。

議員何啟明批評港府日前對於返港人士的檢疫工作不夠強硬，以致眼下全城充斥社區爆發的危機，如今急推以上禁令猶如「逼全港市民一齊埋單」。他又斥港府一邊迫令娛樂場所關門，一邊卻對經濟援助等善後方案交代得不清不楚，令員工惶惶不可終日，留家防疫亦不能心安。何建議政府於禁令的十四天內好好準備之後的復市方案，以及盡早向市民交代，好讓受影響的商戶及員工及早打算。

另一議員柯創盛直言政府此番禁令「有做好過冇做」，又指近日不斷接獲市民反映冀望早前政府應允發放港人的一萬元可及早到手，以解生活上的燃眉之急；他敦促當局加快發放一萬元，以及盡快推出「抗疫基金2.0」，向其他因疫情受創的行業提供適切援助，做到「急市民所急」。

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