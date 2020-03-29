食肆新防疫規定生效　各區多間食肆疑違規遭舉報

新冠肺炎在全球大爆發，港府日前公布最新防疫措施，其中包括由昨日(28日)傍晚6時起生效，全港食肆堂食客人每枱限坐4人、入座率不可超過一半及每張餐桌之間需有至少1.5米距離等。

其中一間位於土瓜灣新山道16號的餐廳，於今晨(29日)9時34分遭人舉報，指餐廳內入座率及餐桌距離懷疑違反規定。警方到場證實有關情況，負責人指當時繁忙時段一時大意，經勸喻下將減少入客，從而隔開客人。警方其後離開，並指稍後會再返現場巡查。

東網記者前往了解，發現有飯枱之間僅以膠板隔開，惟該塊膠板長度較餐桌為短，未能完全阻隔兩枱食客，未知是否合乎相關規定。

此外，位於跑馬地奕蔭街9號的「祥興咖啡室」，今晨7時44分同因餐廳內餐桌距離懷疑違反新規定遭舉報。就東網記者現場觀察，餐廳內雖擺放多張餐桌，惟當時餐廳採取相隔入座，每組客人之間均有一張餐桌隔開，部分餐桌上擺有「留座」牌，示意將不會入客。

執法人員到場了解相關做法，確定餐廳未有違規，提醒負責人要小心遵守相關規定後離開。