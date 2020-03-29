湖北包機無醫護受感染　參與醫生憂回程時現突發情況

港府回應東方報業集團倡議，早前先後派出兩輪包機前往湖北，接載滯留當地的港人。有參與兩輪包機行動的瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興，今早(29日)在電台節目表示，在回程航班上醫護人員採取多個感染控制措施，包括在飛機上設立醫學觀察區，亦不會為滯留港人提供水及食物，避免他們除下口罩帶來傳染風險，認為每個步驟都做得好，至今沒有任何一名醫護或機組人員受感染。

蔡承認，明白仍有醫護對新冠肺炎病毒感到害怕，因對新病毒所知甚少，擔心受感染，但隨着增加對病毒的認識，可減少不必要的恐懼。

律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中亦表示，以往要派醫護到外地協助行動，大部分是交通意外等創傷情況，涉及人數不多，且資料較清晰，惟今次的行動要接載的人數涉及上百人，當中有長期病患或其他醫療需要，亦不肯定是否已被感染，同時要考慮在飛機上可能發生的突發情況，因此醫護團隊需要更多時間準備，將受感染風險減到最低。

醫院管理局重大事故控制中心統籌主任龔澤民稱，醫護團隊過去2個月分別前往日本及武漢參與接載滯留港人回港，次數較以往頻密，但醫護人員都很願意參與。