料全球經濟有排衰　陳茂波：難如沙士時數月迅速反彈

新冠肺炎疫情全球大流行，嚴重影響香港經濟。財政司司長陳茂波今早(29日)在網誌表示，預計本周二(31日)公布的零售銷售數據會繼續呈大幅下跌，估計疫情在第二季仍相當棘手，認為在未來一段日子，香港、亞太區以至全球經濟將會非常疲弱，環球經濟在今年上半年出現收縮，似乎已成定局。他警告社會要有心理準備，疫情會糾纏較長時間，香港經濟或難以出現如2003年沙士般，在幾個月後迅速反彈的情況。

陳指，明白嚴厲的防疫措施，會令原本陷入困難的中小企「雪上加霜」，政府已承諾繼續支援受影響行業，特別是打工仔，並鼓勵僱主與僱員共度時艱，又稱當局正研究不同措施，包括第二輪的「防疫抗疫基金」，以支援陷入困境的行業和僱員。

另外，貿易發展局副總裁周啟良今在電台節目表示，原本預測香港今年整體出口貨值會按年下跌2%，但現時相信會進一步擴大，首季出口信心指數，將跌至2006年以來最低。他指出，最新公布的1月份零售總值下跌逾20%，但網上銷售不跌反升，相信內地新冠肺炎疫情減退後，消費者會釋放壓抑已久的購買力。

周又指，疫情爆發後貿發局已取消10多個展覽及活動，待疫情過後，會協助香港企業建立品牌，通過雲端向大灣區市場推廣，並強調企業應趁機重新考慮供應鏈，不應「將所有雞蛋放在同一個籃子」，亦要增強網上推廣。