渠務署雨季調配人手清渠　引入遙控清淤機械人

每逢雨季，不少地方都會出現水浸，渠務署今日(29日)公布，為進一步減低暴雨期間的水浸風險，將於今年雨季實施「及時清渠」安排，調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，如發現淤塞會立刻安排清理工作。該署亦引入一部新式遙控清淤機械人，將箱形雨水渠內的淤泥運送回地面，加快清渠效率。

渠務署表示，該署在過去26年消除共126個水浸黑點，全港目前只剩5個水浸黑點，分別位於元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地及汀角路、尖沙咀漆咸道南及南區薄扶林村。其中大埔汀角路的排水改善工程已完成，該水浸黑點可望於今個雨季後被剔除。

渠務署分析了2017至2019年的200多宗水浸個案，發現當中超過60%是由渠道進水口被垃圾、枯葉或其他經地面徑流沖下的雜物阻塞所致，認為「及時清渠」安排正好對症下藥，並將於今年雨季平日日間實施，如發現淤塞會立刻安排清理工作。

此外，該署指高降雨量亦對排水設施的建設及維修造成極大限制，於是引入了一部新式遙控清淤機械人，更深入地進入淹浸的箱形雨水渠，亦可透過接駁喉管直接將箱形雨水渠內的淤泥運送回地面，增加工作效率。遙控清淤機械人可避免工作人員進入密閉和淹浸的箱形雨水渠，清淤工作亦無須限於旱季進行。